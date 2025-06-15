Маск сообщил о включении системы Starlink над Ираном

Илон Маск 14 июня сообщил о включении системы Starlink над Ираном.

"Лучевые сигналы включены", - написал он в X.

Такой комментарий Маск оставил под постом пользователя с обращением к нему активировать систему спутникового интернета Starlink для иранских граждан. Автор поста попросил это сделать, чтобы "вбить последний гвоздь в гроб иранского режима".

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В ответ исламская республика вечером 13 июня и в ночь на 14 июня атаковала ракетами десятки целей на территории Израиля, в том числе военные объекты и авиабазы.

14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны заявили о погибших и пострадавших в результате этих атак.