Массовый сбой произошел в работе Twitch, Google и Discord

Массовый сбой в четверг, 12 июня, произошел в работе платформ YouTube и Twitch, а также Spotify и сервисов Google. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector.

За последний час на проблемы с работой сервисов Google пожаловались 246 пользователей преимущественно из Нидерландов, Германии и России. В случае платформы Discord о неполадках в работе доложили 366 человек из Владимирской, Астраханской и Свердловской областей. 43 процента пользователей указали на проблемы с работой мобильного приложения, а 39 процентов — на сбой сайта.

Проблемы также вновь возникли у сервисов РЖД — за последний час о них сообщили 166 человек из Вологодской области, Санкт-Петербурга и Республики Карелия, передает портал.

Утром 12 июня РЖД сообщила, что ее сервисы подверглись DDoS-атаке и работали с перебоями. В прошлый раз компания подверглась кибератаке 6 июня — тогда также появились проблемы в работе сайта и мобильного приложения перевозчика. Позднее компания РЖД сообщила, что продажа билетов вновь стала доступна на сайте и в мобильном приложении после DDoS-атаки.