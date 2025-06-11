The Sun: "супермуравьи" угрожают природе Великобритании

Британская ассоциация по борьбе с вредителями сообщила об угрозе нашествия "супермуравьев" Tapinoma magnum на Великобританию. Об этом пишет издание The Sun. "Индивидуальных усилий домовладельцев и садоводов недостаточно для эффективной борьбы с заражением, и для уничтожения колонии необходимы специально разработанные решения по борьбе с вредителями", - говорится в сообщении. Tapinoma magnum — выходец из западного Средиземноморья и Северной Африки, впервые эти насекомые были официально зарегистрированы в Рейнланд–Пфальце в 2009 году. Ключевая особенность этого вида — наличие множества королев в одной колонии, что в разы ускоряет размножение и позволяет муравьям быстро расселяться. В результате образуются бесконечные суперколонии, занимающие площадь до нескольких гектаров. Tapinoma magnum наносят значительный ущерб инфраструктуре: повреждают линии электропередачи и интернет-коммуникации. В некоторых немецких городах электрощиты и распределительные узлы оказались заселены колониями, что привело к техническим сбоям и экономическим потерям.

© Газета.Ru