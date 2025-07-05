Что произойдет с Нью-Йорком в мире без людей?

Наверное, каждый хоть раз интересовался, что случится с крупнейшими городами на планете, если человечество в один прекрасный день просто исчезнет. Портал popsci.com обратился к ученым и выяснил, что в таком случае ждет Нью-Йорк — и как быстро природа захватит город.

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Дни 1-30: кромешная тьма

Без поддержки электросеть Нью-Йорка придет в неработоспособность за считанные дни. Город перестанет излучать световое загрязнение, благодаря чему по ночам его будет освещать Млечный путь. А без электричества отключатся кондиционеры и системы климат-контроля, что приведет к странным температурам внутри зданий. На стенах начнет расти плесень. Некоторые здания, подключенные к источникам возобновляемой энергии, могут остаться электрифицированными чуть дольше, но и они, в какой-то момент, выйдут из строя.

Отсутствие электричества означает, что насосы, откачивающие тонны воды из тоннелей метро, перестанут работать, и подземка будет затоплена. А благодаря воде в метро, вероятно, поселятся новые виды животных и растений. Крысы, тараканы, голуби и опоссумы, скорее всего, будут первыми поселенцами.

В течение месяца ухоженные газоны, которые некому больше стричь, превратятся в опушки. Повсюду расцветут ромашки, амброзия и чуфа. Уже позже начнут подтягиваться деревья, кустарники и лианы.

Годы 1-10: начало разложения

Через год после людей многие здания в Нью-Йорке начнут разрушаться — первыми жертвами будут стеклянные фасады. Обычное стекло в жилых домах будет самым уязвимым, но через 10 лет даже усиленное стекло небоскребов начнет изнашиваться и ползти трещинами. В свою очередь, без окон и стеклянной защиты в здания попадет вода, и там заведутся растения. Жилые дома превратятся во влажные теплицы — идеальное окружение для москитов, водяных змей и грибов.

Асфальт на улицах без регулярного обслуживания быстро придет в негодность. Циклы заморозков и оттаивания создадут большие трещины, где вырастет мох. Через 10 лет там могут даже прорасти деревья. Природа не пощадит и Статую Свободы: медное покрытие монумента начнет трескаться, что позволит брызгам морской воды добраться до стального скелета. И хотя сталь — прочный материал, он очень уязвим к ржавчине во влажных условиях. Плохие новости для Нью-Йорка — города, построенного из стали.

Год 50: уникальная экосистема

Через 50 лет в Нью-Йорке воцарится новая, уникальная экосистема, непохожая ни на что другое в мире. Город, где по стенам зданий вьются лозы и лианы, будет покрыт лесами, а его дороги устланы мхами и выносливыми сорняками. Позеленевший мегаполис станет домом для огромного множества животных, от оленей и кроликов до сурков и диких индеек. А за ними подтянутся и более крупные хищники: койоты, рыси, черные медведи и змеи-щитомордники. В опустевших зданиях совьют гнезда соколы, орланы, ястребы и совы, пока на нижних этажах дикие кошки охотятся на грызунов.

Через 100 лет: конец эпохи небоскребов

К концу столетия небоскребы наконец рухнут под давлением времени. Новейшие высотки Нью-Йорка полагаются на тонкие, укрепленные скелеты из стали, облаченные в бетон. Но без электричества и стекла в здания просочится вода, из-за чего небоскребы попросту сгниют изнутри. Хотя Эмпайр-стейт-билдинг и Крайслер-билдинг, скорее всего, проживут дольше своих молодых соперников — их строили с запасом в плане прочности фундамента, т.к. в прошлом веке технологии строительства небоскребов были другими.

Наконец, Нью-Йорк окончательно превратится в гигантский лес. Кроны деревьев будут заслонять небо, заняв место верхушек небоскребов. Почва восстановится. Бетон, один из самых прочных строительных материалов на свете, растворится. Ухоженные городские парки превратятся в топи, где полно угрей, черепах и бобров. Но следы человеческой цивилизации все равно сохранятся: под почвой и опавшей листвой можно будет заметить некогда блиставшие гранитные фонтаны, а из почвы тут и там будут торчать заржавевшие стальные балки.