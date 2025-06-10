В Госдуме объяснили необходимость импортозамещения мессенджеров

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал о работе над отечественным мессенджером. Он отметил, что в стране уже есть российский поисковик, почта, соцсети и осталось импортозаместить мессенджеры — важную часть жизни пользователей.

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— Предложить альтернативу, которая будет создана российскими разработчиками на понятной платформе. Чтобы она была встроена в наше правовое поле, чтобы у нее здесь были понятные хозяева, владельцы, с которыми можно выстраивать диалог и государству, и пользователю, — отметил депутат.

В мессенджере возможна анонимность без госфункций, однако без привязки к Единой системе идентификации часть возможностей будет недоступна.

По словам Боярского, полностью защититься от социальной инженерии невозможно, но при этом важно сотрудничество с операторами и банками для борьбы с мошенничеством. Мессенджеры остаются средой для аферистов, особенно с развитием дипфейков, подмены голоса и изображений. Совместными усилиями можно повысить безопасность и реагировать на новые вызовы, сообщает радио «Комсомольская правда».

В России решили создать платформу с государственными сервисами, которую интегрируют в новый мессенджер МАХ. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал эту инициативу попыткой «оживить» отечественный продукт.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее сообщал, что мессенджер рассматривается как удобный канал для получения государственных услуг и в него может быть встроен цифровой ассистент, который будет подсказывать пользователям пути их получения.

Госдума в третьем, окончательном чтении 10 июня единогласно приняла законопроект о создании национального мессенджера.