Масштабный сбой произошел в работе мобильных операторов

В работе российских мобильных операторов произошел масштабный сбой. Об этом в четверг, 12 июня, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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В частности, речь идет об МТС, YOTA, Т2 и МегаФона. Наибольше количество жалоб у МТС — в пике, который пришелся на 8:45 по Москве, их число достигло 180. При этом всего за последние сутки поступило более семи тысяч обращений.

На работу оператора Т2 пожаловались более 4,5 тысячи человек за 24 часа, причем в последний пик поступило 85 обращений. МегаФон и Yota сбоят меньше — за сутки на их работу, судя по инфографикам, пожаловались 2,9 и 1,7 тысячи человек соответственно.

Двумя днями ранее крупный сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СПБ). Еще один масштабный сбой в работе СБП произошел 10 апреля. Тогда на работоспособность СБП пожаловались 22 пользователя из столицы, Ставрополья, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областей.

6 июня по всему миру произошел крупный сбой в работе видеохостинга YouTube. Наибольшее количество жалоб поступало из США, где более пяти тысяч граждан выразили недовольство работой приложения. Проблемы также были зафиксированы в Великобритании, Франции, Польше и других странах.