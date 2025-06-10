Мобильный интернет пропал в ряде регионов России

О том, что мобильный интернет пропадает, тормозит или не работает вовсе, жители города рассказали главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Что сама Мизулина подтвердила в своем телеграмм-блоге.

Только за последние сутки согласно данным сервиса Downdetector, три тысячи пользователей из Омска сообщили о таких проблемах со связью.

Интересно, что больше всего жалоб у клиентов оператора Теле2. Однако так или иначе проблема коснулась всех крупных операторов.

Региональное минцифры объясняет, что эти проблемы с мобильной связью - результат планового обслуживания сетей и внедрения современного оборудования.

Но Омском дело не ограничилось. Мизулина сообщила, что проблемы с мобильным интернетом есть и в других регионах страны: Владимирской, Брянской, Мурманской и Амурской областях. Три региона из четырех из числа названных так или иначе подвергались за последнее время атакам украинских беспилотников.

Ранее "СП" сообщала о предупреждении из Госдумы: могут быть такие сбои в работе мобильного интернета и в период предстоящего празднования Дня России. Сбои могут коснуться разных российских регионов.