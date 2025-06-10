В Совфеде призвали отключать NFC на смартфоне

Гражданам необходимо отключать на смартфонах функцию NFC, если они не используют ее в повседневной жизни. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

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Главный эксперт по информационной безопасности АО "Лаборатория Касперского" Сергей Голованов в ответе на обращение сенатора (есть в распоряжении ТАСС) пояснил, что злоумышленники под разными предлогами направляют жертвам в мессенджере вредоносный файл и убеждают установить его. Затем они просят жертву подойти к банкомату под предлогом перевода денег на безопасный счет. Для этого они убеждают пользователя приложить к терминалу на банкомате свой телефон и внести средства. Однако деньги поступят не на счет жертвы, а на виртуальные копии карты, которые создали атакующие, говорится в ответе компании.

"Мошенники продолжают использовать все более изощренные цифровые схемы, включая вредоносные приложения с поддержкой NFC. <…> Для дополнительной безопасности отключайте функцию NFC на смартфоне, если не используете ее в повседневной жизни", - сказал Шейкин, комментируя данные "Лаборатории Касперского".

Также чтобы снизить риски сенатор рекомендует не устанавливать приложения по ссылкам из мессенджеров, особенно если они поступают от незнакомых лиц или под видом "служб безопасности". "Никогда не вводите PIN-коды и данные банковских карт в сторонние приложения. Если вам звонят и просят срочно перевести деньги на "безопасный счет" или загрузить защитную программу - немедленно завершайте разговор", - добавил парламентарий.