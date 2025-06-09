NASA и Пентагон начали искать альтернативы Маску

Руководители Пентагона и американского космического агентства NASA призвали конкурентов SpaceX Илона Маска быстрее разрабатывать альтернативные ракеты и космические корабли. Как сообщает The Washington Post, это произошло после ссоры президента США Дональда Трампа с Маском.

Конфликту предшествовала критика в адрес программного законопроекта Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill) со стороны Маска. Миллиардер назвал этот проект увеличивающим бюджетный дефицит, а в Белом доме объяснили критику планами по отмене льгот для Tesla.

Трамп заявил, что во многом помогал Маску, но теперь «очень разочарован» в нем. В ответ Маск сказал, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах. После этого президент США намекнул, что власти могут прекратить предоставление субсидий компаниям Маска.

Трамп, среди прочего, пригрозил аннулировать федеральные контракты со SpaceX. Миллиардер призвал объявить импичмент Трампу и заявил, что SpaceX может начать вывод из эксплуатации космического корабля, необходимого для работы NASA. Сейчас американское агентство полагается на ракеты Маска для доставки экипажа и грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Позже Маск отказался от угрозы вывести ракеты из эксплуатации. Но его заявление встревожило руководителей NASA и Пентагона, отмечает The Washington Post. Это подчеркнуло риски сильной зависимости правительства США от SpaceX в решении важнейших задач, включая проведение секретных миссий.

Сейчас SpaceX, получившая госконтракты на миллиарды долларов, перевозит людей и грузы на МКС, запускает космические аппараты для Пентагона и разрабатывает спутники, используемые разведывательными агентствами.

В России допустили инсценировку конфликта между Маском и Трампом

Как отмечает WP, опасения усугубляются тем фактом, что конкуренты «не спешат догонять» SpaceX, оставляя ее доминирование «в значительной степени непререкаемым».

По словам четырех источников газеты, как минимум три коммерческие космические компании - Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса - на прошлой неделе получили запросы от властей о состоянии своих ракет и о том, когда они могут быть доступны для правительственных миссий. Один из собеседников The Washington Post заявил, что Маск мог бы отрезать NASA от космоса. Он назвал это чем-то вроде «эмбарго на космическую станцию».

С юридической и практической точки зрения взаимные угрозы Трампа и Маска будет трудно реализовать, заявили опрошенные газетой эксперты. Если правительство или SpaceX откажутся от своих обязательств, они столкнутся с серьезными штрафами. В случае со SpaceX это может повлиять на способность компании выигрывать контракты в будущем.