Telegram начал «вылетать» на Windows и macOS

Пользователи Telegram столкнулись с системными сбоями в работе десктопных версий мессенджера для операционных систем (ОС) Windows и macOS. Неполадка, как сообщает издание Hi-Tech Mail.ru, проявилась после выхода последнего обновления.

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Согласно жалобам, приложение неожиданно завершает работу при попытке взаимодействия с отправленным сообщением — в частности, при нажатии правой кнопкой мыши. Это делает невозможным редактирование или удаление уже отправленных текстов.

Проверка Hi-Tech Mail.ru подтвердила наличие данной проблемы, однако с некоторыми нюансами: на Windows сбой наблюдается преимущественно в групповых чатах, тогда как на macOS ошибка проявляется не у всех пользователей. В сети также появились сообщения об аналогичном поведении клиента мессенджера для Linux.

Это не первый случай подобного рода: ранее, в конце 2023 года, пользователи Windows 11 уже сообщали о схожей ошибке, которая, впрочем, была оперативно устранена.

Масштабное обновление Telegram, о котором идет речь, было представлено 3 июня. Оно принесло пользователям возможность отправлять HD-фотографии, редактировать голосовые сообщения и напрямую обращаться к администраторам каналов.