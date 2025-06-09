В России создадут реестр смартфонов и планшетов

В России предлагается создать реестр гаджетов. Такая мера содержится в проекте пакета инициатив, известного как второй пакет по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который разрабатывает правительство. "Российская газета" ознакомилась с документом. Эксперты отмечают, что мера может создать серьезные проблемы для торговцев контрафактом и "серых" импортеров.

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Документ, содержащий среди прочего перечень мер противодействия кибермошенничеству, подготовлен по итогам прошедшего 13 мая совещания у вице-премьера - главы Аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Одной из таких мер должно стать создание единой платформы, содержащей базу всех IMEI номеров (уникальный номер, который присваивают каждому устройству с SIM-картой. - Прим. "РГ"). Предполагается также определить оператора федеральной государственной информационной системы, который возьмет на себя задачи по регулированию работы легального оконечного оборудования сетей связи и возможности блокирования IMEI краденых телефонов, SIM-боксов, беспилотников.

IMEI - уникальный 15-значный номер, который идентифицирует мобильное устройство в сети сотовой связи. Он есть у любого устройства, содержащего в себе модуль сотовой связи - от кнопочного телефона до мобильных роутеров. IMEI есть также у некоторых моделей ноутбуков, устройств "умного" дома, систем сигнализаций и беспилотников, а также автомобилей. Он присваивается устройству производителем и используется для регистрации в Сети и в случае необходимости блокировки украденных или потерянных устройств.

В Минцифры отмечают, что документ находится на межведомственном согласовании и может быть изменен.

"Говорить о том, войдет та или иная мера в итоговую версию законопроекта, пока рано. Все инициативы обсуждаются с отраслью и заинтересованными ведомствами", - сообщили "РГ" в ведомстве.

Там добавили, что борьба с кибермошенничеством остается важнейшим направлением, а защита людей - ключевым приоритетом.

В "МегаФоне" рассказали, что это крайне масштабная задача. "Создание подобной ФГИС, ее работа и механизм обмена информацией с мобильными операторами является организационно сложным мероприятиям. На наш взгляд, перед этим необходимо проанализировать практику применения текущих норм, в рамках которых осуществляется контроль за IMEI иностранных граждан", - отметили в пресс-службе. В МТС, "Билайн" и Tele2 не смогли предоставить комментариев.

Эксперты отмечают, что в рамках уже принятых и предлагаемых к принятию мер все большее значение придается связке пользователя, контракта на услуги связи (SIM-карта) и конкретного мобильного устройства. В частности, ужесточен контроль за оборотом SIM-карт, для иностранных граждан SIM-карты продают только после сдачи биометрии и с указанием IMEI конкретного устройства, где она будет использоваться, в договоре.

Контроль по IMEI, как и многие другие схожие меры, может быть ограниченно полезным, но при этом может добавить потребителям различные неудобства, отмечает телеком-аналитик и ведущий Telegram-канала @abloud62 Алексей Бойко.

"Основные цели создания баз IMEI - контроль за оборотом устройств, прежде всего за импортом. Устройства обычно воруют, чтобы либо пустить их под разборку, либо продать без разборки в странах, где нет контроля IMEI. Поэтому уровень краж, который больше зависит от благосостояния граждан, чем от методов технического контроля, особо не поменяется", - считает эксперт.

По мнению Бойко, существенным станет и риск ошибок при ведении такой базы. "Учитывая, что IMEI устройства сравнительно нетрудно поменять, неизбежны множественные "двойники", устройства с одинаковым IMEI, соответственно, вероятны риски блокировок легально приобретенных и легально используемых устройств из-за совпадения их IMEI с теми идентификаторами, которые по каким-то причинам будут внесены в черный список", - говорит он.

Случаются и казусы. Об одном из них напоминает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. "Производитель Vivo однажды случайно выпустил партию смартфонов с одинаковым IMEI в Индии и стал фигурантом уголовного дела. IMEI легко сменяется на нескольких древних кнопочных слайдерах Samsung и исчезающе малом количестве старых китайских телефонов", - говорит он.

Долгое время на российском рынке связи существовал промысел, когда мобильные роутеры перепрошивались на IMEI смартфонов, чтобы иметь возможность работать по тарифам с безлимитным мобильным интернетом, которых для роутеров не было. При наличии реестра подменять IMEI станет сложнее, так как принадлежность IMEI будет зафиксирована.

Как полагает аналитик Эльдар Муртазин, речь может скорее идти о контроле за импортом электроники по аналогии с тем, как это работает, например, в Турции, где даже если пользователь приезжает на срок более чем два месяца с личным смартфоном, он должен зарегистрировать его и оплатить достаточно существенный налог. В противном случае аппарат блокируется в мобильных сетях связи.

С этим согласен Харитонов, по его словам, база всех IMEI - это удобная и готовая платформа для того, чтобы пролоббировать блокировку всех смартфонов, которые используются в России и были куплены за рубежом. Он привел в пример пост основателя сети DNS Дмитрия Алексеева в соцсетях, где тот показывает, как одна и та же модель смартфона Apple продается в розничных сетях по цене 78 499 рублей, а на маркетплейсе - за 61 260 рублей. По словам Алексеева, причин как минимум две - уклонение от уплаты НДС и прием оплаты наличными, что позволяет уходить и от любых других налогов таким предпринимателям.