Создатель робота Tesla покинул компанию

Ведущий инженер Tesla Милан Ковач, создавший робота Optimus, ушел из компании Илона Маска. Об этом сообщает профильное издание Electrek.

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Ковач заявил, что решение покинуть Tesla стало самым трудным в его жизни. Свой уход он объяснил личными причинами:

«Я слишком долго был вдали от дома и мне нужно будет проводить больше времени с семьей за границей».

Милан Ковач подытожил, что у него не было конфликта с главой компании Илоном Маском и что его поддержка Tesla «несокрушима».

Журналисты отметили, что Ковач появился в Tesla в 2016 году, в 2022 году он начал работать над созданием робота, который сейчас известен под названием Optimus. Авторы Electrek сыронизировали, что создатель робота Tesla покидает компанию и оставляет продукт, который принесет ей 25 триллионов долларов. Во столько Маск оценивал выгоду от роботов — по мнению экспертов, эта сумма ничем не обоснована.

«Ковач считается одним из ведущих новых технических руководителей в Tesla, где наблюдается значительный отток талантливых ведущих инженеров», — заявили журналисты.

«Если бы он верил, что его продукт вскоре станет многотриллионным, я сомневаюсь, что он бы ушел, но кто знает», — подчеркнул редактор Electrek Фред Ламберт.

В конце мая корпорация SpaceX Илона Маска запланировала отправить на Марс робота-гуманоида Optimus. По словам самого Маска, первые роботы полетят на планету уже в 2026 году.