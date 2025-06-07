Google ускорила работу браузера Chrome

Google объявила о достижении рекордной скорости браузера Chrome в тесте Speedometer 3.0. Приложение демонстрирует значительное увеличение производительности по сравнению с августом 2024 года, сообщает TechRadar.

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Актуальная версия Chrome 139 работает на 10% быстрее за счет оптимизации памяти, улучшенного кеширования и модернизации структур данных. Благодаря этому веб-страницы отображаются в браузере быстрее, и в целом приложение работает более отзывчиво. Тем не менее, производительность зависит не только от браузера, но и от множества других факторов, включая веб-сайт и то, как он реализован, а также характеристики ПК и его текущую рабочую нагрузку.

Speedometer 3.0 признан одним из самых точных инструментов для измерения реальной скорости браузеров, однако Google не предоставила сравнений с конкурентами, такими как Edge и Firefox. Согласно многочисленным независимым тестам, Chrome остается одним из лидеров в плане производительности.

Несмотря на технические улучшения, пользователи продолжают критиковать браузер за высокое потребление оперативной памяти, что особенно актуально для владельцев не производительных устройств. Кроме того, часть пользователей выражает обеспокоенность по поводу объема информации, собираемой компанией.