Samsung ускорит разработку памяти LPDDR6
Samsung активизировала разработку новой оперативной памяти LPDDR6, чтобы сохранить технологическое преимущество перед китайскими производителями. Китайская компания CXMT недавно завершила разработку памяти LPDDR5X, что вызвало серьезную реакцию у южнокорейского гиганта. В ответ Samsung усилила работу над LPDDR6, которая обещает увеличить пропускную способность и снизить энергопотребление.
Новая память LPDDR6 будет производиться на усовершенствованном технологическом процессе Samsung под названием «1c DRAM». Это даст компании значительное преимущество над китайскими конкурентами, поскольку с каждым новым поколением технология становится более эффективной и производительной. Память LPDDR6 станет важным элементом для таких направлений, как искусственный интеллект, мобильные устройства, робототехника и автономные автомобили.
По данным отчета Business Post, CXMT уже начала разработку LPDDR6 и может начать массовое производство в 2026 году, если сохранит нынешний темп. Однако Samsung намерена не отставать и планирует запустить свою версию памяти раньше, используя более продвинутую технологию производства.
Qualcomm станет одним из первых клиентов Samsung, который внедрит LPDDR6 в свои продукты.