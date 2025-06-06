Смартфоны во всем мире подорожают

Специалисты агентства Counterpoint Research (CR) предсказали рост цен на смартфоны в 2025-м. Отчет опубликован на сайте компании.

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Аналитики фирмы пересмотрели свой прогноз относительно роста мировых поставок смартфонов, понизив показатель с 4,2 до 1,9 процента. Главной причиной небольшого роста назвали неопределенность, связанную с высокими пошлинами США. По их мнению, стоимость производства гаджетов увеличится и производители перенесут это бремя на своих потребителей — девайсы подорожают.

«Светлым пятном в этом году — снова, — вероятно, станет Huawei», — отметил представитель CR Итан Ци.

По прогнозу экспертов, китайская корпорация закончит 2025 год с ростом поставок 11 процентов. Также Motorola и Xiaomi отгрузят на 4 процента устройств больше, чем в 2024-м. Годовой рост в 3 процента должна показать и Apple.

Практически во всех регионах мира поставки смартфонов вырастут. Исключение составит Северная Америка, которая покажет минус 3 процента. Самый большой рост — 6 процентов — будет зафиксирован на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Европе поставки увеличатся на 1 процент, рост в Китае окажется незначительным.

Ранее специалисты Counterpoint Research назвали iPhone 16 Pro самым продаваемым смартфоном в Европе. В топ-3 также попали iPhone 16 Pro Max и iPhone 16.