Археологи обнаружили родовую гробницу царя Мидаса

Археологи обнаружили в Турции древнюю деревянную гробницу, предположительно принадлежащую фригийской царской семье. Об этом сообщает Daily Sabah.

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В древнем городе Гордион недалеко от Анкары в кургане Т26 нашли погребальную камеру размером 3,1 на 2,8 метра. Внутри обнаружили 88 металлических предметов, включая большие котлы и бронзовые сосуды, висящие на железных гвоздях вдоль стен. Это указывает на высокий статус погребенного.

Министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой заявил, что родовое захоронение связано с родственниками царя Гордия или легендарного Мидаса. Мидас — один из самых известных правителей Фригии, чье имя стало нарицательным благодаря мифу о нем. Согласно греческой мифологии, царь мог превращать в золото все, к чему прикасался. Новые находки в Турции проливают свет на историческую основу этих легенд. Все артефакты отправлены на реставрацию, а саму гробницу планируют выставить в музее Гордиона до конца года.

Гордион, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году, продолжает удивлять археологов. Находка стала частью масштабного проекта «Наследие будущего», в рамках которого в указанной стране ведутся раскопки на 251 объекте.

Ранее сообщалось, что в Австрии во время ремонта футбольного поля обнаружили братскую могилу. Там оказались останки римских солдат, которые пали в битве в I веке нашей эры.