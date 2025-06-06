NASA пообещало выполнить цели Трампа

НАСА будет продолжать сотрудничать с партнерами ради достижения целей, обозначенных президентом США Дональдом Трампом, заявила начальник пресс-службы агентства Бетани Стивенс на своей странице в X.

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Ее слова передает РИА Новости.

«НАСА продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса. Мы продолжим работать с нашими партнерами в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей президента в космосе», — написала представитель американского космического агентства.

Ранее генеральный директор компании SpaceX Илон Маск пообещал не выводить корабли Dragon из эксплуатации.

Заявление бизнесмена появилось после того, как он пригрозил начать вывод из эксплуатации кораблей Dragon, используемых США для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию.

Свои посты в X глава SpaceX опубликовал после слов Трампа о том, что самым простым способом экономии денег американских налогоплательщиков стало бы прекращение субсидирования компаний Маска.