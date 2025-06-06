Россиян призвали не ждать дешевого iPhone 17

На снижение цены iPhone 16 повлияло снижение курса доллара, большая конкуренция и ожидание выхода новой модели, рассказал НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

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Стоимость базового смартфона серии iPhone 16 рекордно снизилась на российском рынке. За последние три месяца стоимость гаджета снизилась почти на 15%, подсчитало издание Hi-Tech Mail.ru. В Apple Store базовый iPhone 16 объемом 128 ГБ можно приобрести по цене от 73 тысяч рублей, на отечественных маркетплейсах – от 60 тысяч рублей, а в московском ТЦ «Горбушкин Двор» - от 50 тысяч рублей. При этом на старте продаж гаджет стоил не меньше 100 тысяч рублей.

«У айфонов, как и у другой техники, есть волнообразное ценообразование, оно зависит от спроса и предложения. Наибольший спрос на смартфоны Apple отмечается с середины сентября до конца декабря, потому что выходит новая модель. Сейчас, во-первых, все, кто хотел, уже купили iPhone 16, во-вторых, курс валюты стабилизировался. В-третьих, есть большая конкуренция. Все это приводит к корректировке в сторону уменьшения цены», - пояснил Кусков.

Снижение на iPhone 16 еще возможно в пределах 10%, считает он. Однако ждать, что новые смартфоны Apple подешевеют до уровня среднего сегмента, не стоит.

«Они не будут дешеветь до умопомрачения. Корректировка возможна еще в пределах 10%. Продавцы ждут запуск новой модели через три месяца. Цена на все предыдущие модели - iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14 - будет снижаться, но новый iPhone 17 будет идти по полной стоимости. Это все-таки премиум сегмент и стоимость таких аппаратов не будет находиться на уровне среднего сегмента», - сказал аналитик.

В США покупатели, вероятно, будут отказываться от техники Apple из-за роста цен на нее в пользу китайских и корейских устройств, а в России прекратят покупать iPhone из США и сделают выбор в пользу импорта из Юго-Восточной Азии или Дубая на фоне торговых войн президента США Дональда Трампа, заявлял ранее НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.