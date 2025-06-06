Xiaomi 16 превзойдет предыдущую модель по емкости аккумулятора

Портал GSMArena рассказал, что свежие утечки говорят о необычайно ёмкостном аккумуляторе будущего флагмана Xiaomi 16. По слухам, это будет огромная батарея.

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Слухи говорят о ёмкости 7000 мАч, что существенно превосходит предыдущую модель Xiaomi 15 с 5240 мАч. Телефон также будет иметь 6,3" дисплей, плоский OLED экран, процессор Snapdragon 8 Elite 2 и три 50 Мп задние камеры с сенсором типа 1/1,3 дюйма и, возможно, перископическим телеобъективом.

Предполагается, что новые функции и технические характеристики сделают модель 16 популярной среди потребителей и укрепят позиции Xiaomi на рынке мобильных телефонов.