OnePlus представила компактную модель 13s для мирового рынка

Китайская компания OnePlus представила глобальную версию компактного смартфона 13s — вариант китайской модели 13T с чуть меньшим аккумулятором ёмкостью 5850 мАч против 6260 мАч у оригинала.

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OnePlus 13s получил компактный корпус, в котором разместились чипсет Snapdragon 8 Elite, память LPDDR5X / UFS 4.0 и продвинутая система охлаждения. Модель оснащена 6,32" LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1216 x 2640 пикселей. Смартфон поддерживает переменную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц, 10-битную цветопередачу и Dolby Vision. Максимальная яркость дисплея достигает 1600 нит, минимальная — 1,1 нит. Яркость регулируется с помощью высокочастотной ШИМ-модуляции 2160 Гц.

Набор камер 13s включает основной сенсор Sony LYT-700 и зум-объектив Samsung JN5 TV по 50 Мп, а также фронтальную камеру на 32 Мп. Аккумулятор рассчитан на 7 часов непрерывной игры в PUBG с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт. Дополнительные функции включают настраиваемую боковую кнопку «Плюс», с помощью которой можно изменить звуковой профиль или включить режим «Не беспокоить», также кнопку можно настроить для других опций.

Релиз OnePlus 13s назначен на 12 июня. Слухи о доступности модели разнятся: одни инсайдеры говорили, что это эксклюзив для индийского рынка, где модель и будет представлена; другие утверждают — и этой информации всё больше, — что телефон выпущен для глобального рынка.