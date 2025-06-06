Huawei представила дизайн Pura 80 Pro+

Huawei официально представила внешний вид нового флагманского смартфона Pura 80 Pro+. Полноценный анонс серии Pura 80 состоится 11 июня. На платформе Weibo Huawei опубликовала изображение устройства, где видна часть задней панели. Смартфон получил яркий красный цвет и крупный, необычный модуль камер с глянцевым блеском.

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Задняя крышка, по всей видимости, выполнена из керамики с гладкой текстурой. Модуль камер состоит из трёх круглых элементов, расположенных в форме треугольника. Камеры окружены декоративными линиями, логотип XMAGE и светодиодная вспышка расположены на тех же местах, что и у предыдущей модели Pura 70 Pro+.

Huawei обещает представить не только новую линейку смартфонов, но и другие продукты в рамках экосистемы HarmonyOS 5 на мероприятии 11 июня в 14:30 по местному времени.