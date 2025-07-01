От Антиохии до Мерва: павшие столицы средневековья

В средневековье множество некогда процветавших городов на территории Европы, Северной Африки и Азии, превратились в заброшенные руины. Где-то — по вине природных катаклизмов, а где-то — из-за религиозных, торговых и военных инцидентов. Портал medievalists.net рассказал о самых примечательных городах, чье величие не прошло проверку временем.

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Антиохия (Турция)

Антиохия — город, основанный в IV веке до н.э., позже ставший одним из величайших центров римской и византийской империи. Он был столицей политической, культурной и религиозной жизни, где, в начале средних веков, проживали примерно 300 000 человек. Антиохия славилась своими высокими стенами, и город процветал в роли перевалочного пункта, соединявшего Европу с Ближним Востоком.

Но положение города потерпело крах после череды несчастий, особенно землетрясения, произошедшего в 526 году. После этого Антиохия оказалась на линии фронта византийско-арабских войн в VII веке и была захвачена не один раз. Знаменитая осада 1097-1098 годов во время Первого крестового похода привела к тому, что город попал под контроль крестоносцев на несколько столетий, но уже в 1268-м мамлюки полностью уничтожили Антиохию. 17 000 человек погибло, 100 000 попали в плен. К концу средневековья на руинах некогда великого города жили всего 300 человек.

Старый Сарум (Англия)

Старый Сарум в южной части Англии был важным городищем железного века: сначала он стал римским поселением, а позже — крепостью саксов и норманнов. Поселение, где, помимо всего прочего, были построены собор и королевский дворец, выполняло роль административного и оборонного центра. На пике процветания в XII веке в Старом Саруме могли жить от пары сотен до тысячи человек, но специфическое местоположение крепости делало жизнь суровой. Постоянные прения между духовенством и военными приводили к конфликтам. В 1226-м епископ переместил собор в новую точку подальше от холма — туда, где ныне находится Солсбери. Население города пошло следом, из-за чего Старый Сарум был заброшен.

Хедебю (Германия)

Хедебю был крупным торговым центром викингов на современной границе Дании и Германии. В X веке он являлся одним из крупнейших населенных пунктов в Скандинавии: по оценкам истории, его популяция составляла от 1 500 до 2 000 человек, возможно даже больше. Хедебю выполнял роль важного узла между Балтийсим и Северными морями — город был защищен фортификациями и оборудован пристанями.

При это Хедебю был уязвимым. В 1050 году войска короля Норвегии разграбили сожгли город. Его частично отстроили заново, но уже через 16 лет западные славяне вновь уничтожили поселение. После этого Хедебю окончательно забросили — жители переехали в Шлезвиг неподалеку. А на месте несчастного порта теперь расположен музей и реконструированная деревня.

Бутринти (Албания)

В древности город Бутринти на проливе Корфу был настоящим религиозным центром Византии. Под конец античности его популяция могла приближаться к 10 000 человек. Его впечатляющие стены, купели и театры отражали историю греческого, римского и христианского правления. Помимо этого, Бутринти играл важную стратегическую роль из-за своей близости к морским торговым путям.

К сожалению, в средних веках город пострадал от землетрясений, нюансов болотистой местности и сдвигающихся политических границах. Хотя он по-прежнему был обитаемым к XIV веку, популяция Бутринти пошла на спад. Торговые маршруты изменились, политические центры поменялись — и в итоге от города остались лишь отлично сохранившиеся руины.

Мерв (Туркменистан)

Один из величайших городов Центральной Азии. Мерв был настоящей метрополией на Шелковом пути. Под контролем Сельджукской империи в XI-XII веках население города могло составлять от 200 000 до 500 000 человек, что, теоретически, делало Мерв крупнейшим городом в мире. Но его разрушение наступило быстро и катастрофично. В 1221-м монгольские войска захватили Мерв и, согласно средневековым источникам, казнили его жителей — в результате одной атаки погибли, вероятно, сотни тысяч. Хотя некоторые близлежащие поселения продолжили жить, Мерв так и не восстановился после налета монголов, и в XVIII веке был полностью заброшен.

Каракорум (Монголия)

Кстати о Монголии! Каракорум некогда был столицей Монгольской империи при Угэдэй-хане в начале XIII века. Хотя по средневековым стандартам поселение было сравнительно скромным (население от 10 000 до 30 000), Каракорум был политическим центром одной из крупнейших империй в истории. Там находились и посольства, и мастерские ремесленников со всего материка.

Но процветание города было недолгим. Хубилай переместил столицу в Ханбалык (современный Пекин) в 1260-х, а Каракорум остался на задворках политической жизни. В 1388-м войска династии Минь уничтожили большую часть города. В итоге поселение, окруженное степями и лишившееся своей важной роли, постепенно распалось.