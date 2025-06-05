"Танцующее" полярное сияние сняли из космоса

"Танцующее" полярное сияние появилось после сильной геомагнитной бури. Явление засняла и опубликовала в соцсети X астронавт NASA Энн Макклейн, находящаяся на борту космического корабля SpaceX Dragon.

Астронавт добавила, что теперь хочет увидеть полярное сияние с Земли.

В ночь на 31 мая на Солнце зафиксировали самый крупный в текущем году выброс плазмы, направленный в сторону Земли. Явление стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2.

После этого на планете началась продолжительная магнитная буря, которая завершилась в ночь на среду, 4 июня, спустя примерно 66 часов активности. Тогда же геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону.

По данным специалистов, событие стало самой длительной серией непрерывных геомагнитных возмущений с апреля 2017 года. Тогда буря продолжалась 69 часов.