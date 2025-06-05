Сбер заявил об обновлении Kandinsky

Сбер представил новую модель генерации изображений по тексту Kandinsky 4.1 Image.

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Для нейрохудожников появился AI-редактор MALVINA (Multimodal Artificial Language VIsion Neural Assistant), который позволяет редактировать изображение, следуя текстовым инструкциям.

В основе новой версии модели генерации изображений Kandinsky лежит обновленная архитектура — теперь это диффузионный трансформер (DiT). Модель Kandinsky 4.1 Image была дополнительно дообучена на отобранных вручную изображениях, сбалансированных по 9 метакатегориям (люди, техника, природа и другие). Отбором этих качественных данных занималась команда, состоящая более чем из 100 специалистов.

Модель понимает стили известных художников — Айвазовского, Босха, Кранаха, Кандинского и других. Кроме того, пользователь может создавать изображения в произвольных художественных стилях от импрессионизма до поп-арта или же генерировать изображения, например, в стиле известной анимационной Studio Ghibli.

Интеграция телеграм-бота GigaChat с AI-редактором MALVINA открыла любому пользователю возможность редактировать любые изображения.