Умер один из крупнейших ученых в области теплоэнергетики

Один из крупнейших ученых в области теплоэнергетики, лауреат Международной энергетической премии «Глобальная энергия» (2008 год), академик Российской академии наук Эдуард Волков умер на 86-м году жизни.

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Об этом сообщили в РАН, передает ТАСС.

«К сожалению, из жизни ушел Эдуард Петрович Волков. Для российской и мировой науки это серьезная потеря», — сказал представитель РАН.

Президент РАН Геннадий Красников подчеркнул, что Эдуард Волков исследовал новые процессы пиролиза битуминозных сланцев, а также проанализировал образцы крупнейших в мире залежей нефтяных сланцев. Его работы легли в основу важных для российской энергетики установок и предприятий.

При участии Волкова были запущена экспериментальная установка, которая перерабатывает сотни тонн горючих сланцев в сутки. Это позволило построить крупнейшее в мире предприятие, которое перерабатывает миллион тонн сланцев в год.