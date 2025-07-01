Почему мы можем читать слова, даже если в них пропущены гласные?

Человеческий мозг — удивительная штука, особенно во всем, что затрагивает коммуникацию и владение языками. Например, мы без проблем можем понимать слова, даже если в них пропущены гласные буквы. Портал livescience.com рассказал, почему.

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Дело в том, что мозг человека не читает слова по буквам. Он подсознательно ищет паттерны, учитывает контекст и делает предположения. Поэтому даже если в слове не хватает буквы или оно произнесено неправильно, мозг все равно поймет, о чем речь.

При отсутствии гласных мозг пользуется прошлым опытом и контекстом. Мы делаем предположения о том, какие слова на самом деле видим, отталкиваясь от частых сочетаний букв, знания языка и окружающих слов. Примерно таким же образом мы, напри мер, можем узнать друга при плохом освещении. Хотя поступающая в мозг сенсорная информация не полна, мы сами заполняем недостающие пробелы.

При этом процесс распознавания слов достаточно комплексный. Как и с любым другим объектом, его сначала обнаруживают глаза — в данном случае, мы видим базовые формы букв. Информация поступает в визуальную кору, внешний слой серой материи в задней части мозга, где происходит обработка краев и изгибов букв. Глубже в мозге некоторые регионы, по предположениям ученых, идентифицируют специфические буквы и сочетания букв под названием биграммы — пары букв, которые часто располагаются друг за другом в словах.

После этого данные переходят в специализированную часть мозга — веретенообразную извилину. Она находится в обеих полушариях мозга и играет важную роль в обработке визуальной информации. У большинства людей правая веретенообразная извилина отвечает за распознавание лиц и объектов, а левая — за паттерны букв и слова.

Левая извилина постепенно «настраивается» на язык, который читает человек, благодаря чему тот регион мозга отлично справляется с анализом сочетаний букв, даже если в слове не хватает гласных или согласных. Например, на иврите слова преимущественно пишутся без гласных, но людям, в совершенстве владеющим языком, это совсем не мешает.

Примерно по этой же причине мы без проблем пользуемся сокращениями и аббревиатурами, которые тоже обычно пишутся без гласных. Мозг быстро проводит обратный инжиниринг слова и достраивает недостающие буквы, потому что человек благодаря чтению и общению пассивно накапливает знания о языковых паттернах.