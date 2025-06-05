Археологи полагают, что нашли чашу Святого Грааля, из которой, согласно Евангелию, пил Иисус Христос во время Тайной вечери, пишет Mirror.

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Археологи заявили об удачных раскопках под фасадом знаменитой скальной гробницы Эль-Хазне в древнем городе Петра , Иордания. Среди найденных артефактов — чаша, поразительно напоминающая образ Святого Грааля , что вызвало широкий интерес со стороны историков, исследователей и любителей мистики.

Работы велись с использованием современного оборудования, включая георадар , который выявил ранее неизвестные полости под землей. Это дало основание предположить, что под Эль-Хазне могут быть спрятаны дополнительные камеры или даже целые помещения.

Ранее, в 2003 году, уже были обнаружены две гробницы у левого крыла Сокровищницы, что и послужило началом новых исследований.

Ученые продолжают изучать найденные артефакты и надеются установить возраст чаши и других предметов. Возможно, они помогут раскрыть новые страницы истории и добавить важные детали к пониманию культурного и религиозного значения этого уникального места.