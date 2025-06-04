Так ли необходим авиарежим смартфона при полете?

Авиапассажиры всего мира давно привыкли к напоминаниям бортпроводников о необходимости отключения устройств связи или переводе их в авиарежим. При этом выполнение данного требования на борту контролируется не строго и самолеты взлетают и садятся независимо от того, включены или выключены телефоны пассажиров. Могут ли включенные электронные устройства помешать работе систем авиалайнера рассказал в интервью Общественной службе новостей заслуженный адвокат РФ, бывший эксперт ИКАО Павел Герасимов.

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По словам эксперта, в условиях современного развития цифровой техники включать «режим полета» на смартфоне большинству авиапассажиров необязательно, поскольку, в отличие от «древних» аналоговых гаджетов, популярных в 90-е и нулевые годы, их частотные характеристики, давно уже не совпадают с радиочастотами рабочих и аварийных систем самолетов.

«Современные самолеты используют цифровую и спутниковую связь. Также изменились те самые радиочастоты для мобильных телефонов. Сейчас у нас стандарты связи — 3G, LTE, 5G и так далее. А те частоты GSM и пейджеров, которые были в прошлом, на данный момент практически нигде не используются. Поэтому напрямую стандартное гражданское устройство никак не может повлиять на деятельность навигационного радиооборудования самолета», - отметил Герасимов.

По мнению собеседника издания, однозначно отключать телефон следует только в том случае, если он из разряда «аналоговых раритетов», а новые, современные смартфоны позволяют пассажиру оставаться на связи на протяжении всего полета.