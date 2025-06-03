В России захотели печатать дома на 3D-принтерах

В ближайшие четыре года в России при помощи 3D-принтеров планируется возвести один миллион квадратных метров жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замминистра строительства и ЖКХ Сергея Музыченко.

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Он отметил, что в РФ работает около десятка компаний, задействованных в работе в указанном направлении. По словам замглавы Минстроя, сложившаяся в стране ситуация с трудовыми кадрами (и с развитием строительной отрасли в целом) предусматривает лишь такой выход из положения.

По мнению главы компании «СмартБилдСервис» Михаила Шиленкова, приведенная стоимость такой недвижимости может варьироваться от 50 до 75 тысяч рублей за квадратный метр в случае возведения здания под ключ. Также он подчеркнул, что компании, задействованные в строительстве таких домов, заинтересованы в сотрудничестве с производителями строительных 3D-смесей. Чем больше будет таких компаний, тем дешевле обойдется возведение одного «квадрата» подобного жилья, указал спикер.

Ранее замдиректора НИИ экспериментальной механики НИУ МГСУ Олег Корнев в разговоре с «Лентой.ру» оценил сроки возведения жилья с помощью 3D-принтера. Подобный жилой объект реально построить за сутки, подчеркнул эксперт. В среднем технологии ускоренного строительства, основанные на укрупненной сборке конструкций, дают возможность сократить сроки возведения объектов до 30-45 дней, уточнил он.