Компания Nvidia занялась «кирпичами»

На официальной торговой площадке Nvidia для покупателей из США была обнаружена весьма необычная позиция: товар под названием Acme GeForce RTX 4040 Brick Edition, предлагаемый за $0. На это обратил внимание ресурс VideoCardz.
Хотя подобной модели графического ускорителя, конечно, не существует, появление «кирпича» в списке видеокарт не лишено иронии. В прошлом известны случаи, когда недобросовестные продавцы подменяли видеокарты обычными кирпичами, а некоторые особо крупные модели GPU сами пользователи в шутку сравнивали с этими строительными материалами. В данном случае кто-то в Nvidia, судя по всему, решил довести эту шутку до абсурда.
Согласно данным, представленным на странице торговой площадки, этот фиктивный продукт даже сравнивался по объему памяти с RTX 5060. При этом в графах «объем оперативной памяти» и «частота» у «кирпича» значились пропуски.
Вероятнее всего, данная публикация является результатом внутренней шутки сотрудников, которая по недосмотру стала достоянием широкой публики. В любом случае, это демонстрирует недюжинное чувство юмора со стороны технологического гиганта.
«Это почти наверняка внутренняя шутка, которая каким-то образом просочилась в настоящий маркетплейс компании. Впрочем… Будь то шутка или необычный тест, у кого-то в Nvidia точно есть чувство юмора», – пишет VideoCardz.