IT-эксперт объяснил новый порядок смены пароля на «Госуслугах»

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT рассказал, что нововведение, связанное с подтверждением смены пароля через доверенный контакт помогает защитить аккаунты от мошенников.

«Это было сделано для того, чтобы злоумышленники не завладели аккаунтом», — объяснил эксперт.

Зыков подчеркнул, что аккаунты нередко воруют и даже продают в даркнете.

Кроме того, он отметил, что основной проблемой остаётся низкая цифровая грамотность.

«У нас же люди не любят делать лишние действия... Функция есть, но надо, чтобы люди начали её использовать, это ключевое», — добавил он.

По его словам, подобное нововведение позволит быстро отменить действия мошенников, в том числе оформление микрокредитов через «Госуслуги».

Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о нововведениях — с начала июня вступил в силу новый порядок смены пароля на портале «Госуслуги».