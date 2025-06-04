Кладоискатели нашли 29 древнеримских монет

В Великобритании двое кладоискателей нашли 29 древнеримских монет на острове Англси. Об этом пишет North Wales Live.

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Клад возрастом около 2000 лет обнаружили Крис Эванс и Джеймс Фрейзер. Они в середине мая проверяли с металлоискателями поле на юге острова и наткнулись на серебряный динарий. После этого удалось найти еще 28 таких монет на участке площадью десять квадратных метров. На монетах изображены императоры Римской империи Адриан, который правил с 117 по 138 год нашей эры, и Септимий Север, находившийся на троне с 193 по 211 годы.

Некоторые динарии оказались сломаны. Кладоискатели предположили, что их могли рассечь плугом во время распашки поля. Эванс заявил, что это самый большой клад древнеримских монет в истории Англси. Партнеры надеются, что где-то рядом находится захоронение и удастся обнаружить еще больше монет.

Как пишет North Wales Live, в декабре 2024-го Эванс и Фрейзер уже находили крупный клад на острове. Тогда они откопали 436 средневековых монет на северо-западе Англси.

Ранее сообщалось, что жительница США обнаружила металлический клад с монетами и антиквариатом во время уборки парка. Она нашла коллекционные монеты, карту и пулю времен Гражданской войны в США.