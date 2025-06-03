iPhone 16 Pro оказался самым продаваемым смартфоном в ЕС

Согласно свежему отчету аналитического агентства Counterpoint Research (CR), устройства Apple продемонстрировали выдающиеся результаты на европейском рынке смартфонов в марте 2025 года, заняв все три верхние позиции по объему продаж.

Лидером европейских продаж за первый весенний месяц стал iPhone 16 Pro, обеспечивший себе 6% рыночной доли. За ним плотно следуют iPhone 16 Pro Max и базовая модель iPhone 16, каждый из которых занял по 5% рынка.

В десятку наиболее востребованных смартфонов также вошли несколько моделей Samsung Galaxy, включая флагманские Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S24, а также популярные аппараты среднего ценового сегмента Galaxy A55 5G и Galaxy A16 5G.

Особое внимание эксперты Counterpoint Research уделили модели iPhone 16e. Этот более доступный смартфон от Apple, вышедший на рынок в феврале, сразу же вошел в топ-10 по европейским продажам. По мнению аналитиков, потенциал роста этой новинки был бы еще выше, если бы не ее цена в €699. Для сравнения, предшественник этой модели, iPhone SE 2022 года выпуска, стоил значительно дешевле – €519.

Кроме того, специалисты CR отметили стабильный спрос на предыдущие поколения смартфонов Apple. Так, выпущенный в 2023 году iPhone 15 замыкает десятку лидеров, занимая 10-е место с долей в 2%. Его успех объясняется привлекательной ценой и гарантированной долгосрочной поддержкой обновлений операционной системы.