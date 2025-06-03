Легендарный телефон Nokia 3310 превратили в бриллиантовый брелок

Канадский рэпер Дрейк совместно с ювелиром Алексом Моссом выпустил эксклюзивный брелок в виде легендарного телефона Nokia 3310, украшенный белыми бриллиантами. Аксессуар стал частью коллекции вышедшего в феврале альбома Some Sexy Songs 4 U, сообщает портал Hypebeast.

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Отмечается, что это не настоящий телефон, а брелок, выполненный в натуральную величину, являющийся исключительно ювелирным изделием. Его корпус украшен 10-граммовыми бриллиантами, а «экран» демонстрирует статичное изображение, отсылающее к синглу Дрейка Nokia. Украшение крепится к цепочке с тремя буквами «S» через фирменный зажим с логотипом OVO Owl — символом бренда рэпера.

Коллекция отражает эстетические мотивы альбома, объединяя ностальгию по культовым гаджетам прошлого и роскошные элементы ювелирного дизайна. Хотя стоимость брелка не разглашается, эксперты предполагают, что цена может достигать нескольких сотен тысяч долларов, учитывая эксклюзивность и используемые материалы. По словам ювелира Мосса, реализация проекта заняла около четырех месяцев.