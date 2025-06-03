Planet Today: комары чаще кусают людей в красном и черном
Ученые рассказали, как комары выбирают жертву. Ранее было доказано, что их привлекает запах тела. Например, запах пота и некоторых косметических средств.
После изучения поведения комаров ученые пришли к выводу, что, выбирая, кого укусить, комары также ориентируются на цвет одежды.
Как сообщает Planet Today, их привлекает красный, оранжевый, черный и циан.
В то же время белый, голубой, светло-зеленый и фиолетовый, делают человека менее привлекательным для насекомых, поскольку они отражают солнечные лучи.
Отпугнут комаров запах цитрусовых и гвоздики, добавили исследователи.