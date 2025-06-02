В России разработали компактное устройство для поверки электросчетчиков

В Новосибирске разработали усовершенствованный высоковольтный стенд для калибровки и проверки измерительного оборудования, включая приборы учёта электроэнергии. Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и компании «РиМ» сообщили, что новый стенд отличается компактностью и удобством, значительно превосходя мировые аналоги. Устройство выполнено в формате двух серверных стоек, соединённых разъёмами для упрощения транспортировки.

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Главный разработчик проекта Игорь Карпов отметил, что изначально оборудование было задумано для работы только с комбинированными датчиками тока и напряжения. Однако в процессе работы команда увидела потенциал для создания универсального устройства. В обновлённой версии добавили функции для сценариев калибровки и проверки как токовых, так и высоковольтных приборов. Также была улучшена сборка, введены дополнительные меры защиты, а управление стало более простым и эффективным.

Новая разработка позволяет работать даже с цифровыми счётчиками электрической энергии, оставаясь оперативной и удобной. Например, время метрологической проверки на производстве сократилось с полутора часов до значительно меньших показателей. Такой результат достигнут благодаря объединению 20 различных устройств в одном стенде, что делает его незаменимым инструментом для предприятий.