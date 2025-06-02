Ученые опровергли неизбежность столкновения Млечного Пути и Андромеды

Астрофизики из Европы и США максимально точно просчитали гравитационные взаимодействия между Млечным Путем и его ближайшей крупной соседкой, галактикой Туманность Андромеды, в ближайшие 10 млрд лет. Эти расчеты заставили ученых усомниться в том, что сближение галактик обязательно приведет к их столкновению в ближайшие 4,5 млрд лет, сообщила пресс-служба британского Даремского университета.

"В прошлом наши коллеги фокусировались на взаимодействиях Млечного Пути, Туманности Андромеды и галактики Треугольник, тогда как мы также учли в расчетах и Малое Магелланово облако. Несмотря на малую массу, около 15% от нашей галактики, его притяжение меняет траекторию движения Млечного Пути таким образом, что вероятность его столкновения с Туманностью Андромеды резко снижается", - пояснил научный сотрудник Университета Хельсинки (Финляндия) Тилль Савала, чьи слова приводит пресс-служба Даремского университета.

Как отмечают ученые, помимо множества карликовых галактик, наша галактика Млечный Путь окружена еще несколькими крупными объектами, самым большим из которых является галактика М31, или Туманность Андромеды. Она удалена на 2,5 млн световых лет от Млечного Пути и, предположительно, сближается с ним. По этой причине многие астрономы считают, что Туманность Андромеды столкнется с нашей галактикой в ближайшие 4,5 млрд лет.

Европейские и американские астрофизики попытались уточнить этот прогноз, для чего они создали максимально детальную компьютерную модель Млечного Пути и его ближайшего окружения, которая описывает процесс их эволюции в ближайшие 10 млрд лет. В этих расчетах ученые учли, как на движение и взаимодействие Млечного Пути и Туманности Андромеды влияют их спутники, в том числе Малое Магелланово облако и галактика М32, самый близкий спутник Туманности Андромеды.

Проведенные исследователями расчеты неожиданно указали на то, что шанс на столкновение Млечного Пути и Туманности Андромеды в ближайшие 5 млрд лет составляет всего 2%, причем даже через 10 млрд лет это произойдет с вероятностью, не превышающей 50%. Это ставит под сомнение результаты предыдущих прогнозов астрофизиков, указывавших на неизбежность данного катастрофического сценария.