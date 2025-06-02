На Солнце заметили аномальное пятно

На Солнце заметили аномально «старое» пятно. Оно существует уже около двух месяцев – гораздо дольше, чем остальные объекты такого рода. В перспективе пятно может побить многовековой рекорд долговечности.

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Гигантскому темному пятну присвоили название AR 14100. Оно расположено в северном полушарии Солнца, чуть выше экватора. Его впервые заметили 5 апреля. Вскоре оно исчезло из поля зрения ученых, перейдя на обратную сторону звезды.

Во второй раз пятно появилось 28 апреля, затем – 26 мая. С течением времени оно менялось в размерах. Наибольших размеров оно достигло в начале мая – 140 тысяч км в поперечнике, что эквивалентно одиннадцати диаметрам Земли. К настоящему времени пятно уменьшилось примерно вдвое.

Большинство солнечных пятен «живут» не дольше недели, самые крупные – около двух недель. Абсолютный рекорд по продолжительности существования солнечных пятен установить невозможно из-за недостоверности исторических сведений. Считалось, что одно из пятен сохранялось в течение 18 месяцев в 1840 – 1841 годах. Но позднее было доказано, что это было множество разных пятен, появлявшихся в одной и той же области.

Самым продолжительным пятном в истории наблюдений считается объект 1919 года. Оно просуществовало 134 дня (более четырех месяцев).

Пятно AR 14100 уменьшается в размерах, но не проявляет признаков близкого исчезновения. Оно остается «удивительно стабильным». Но ему предстоит продержаться еще несколько месяцев, чтобы побить рекорд, сообщает Live Science.

Ранее стало известно, что на Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы. Он был зафиксирован в ночь с 30 на 31 мая. Выброс был направлен прямо на Землю. Вспышку уровня М8.2 произвела активная область № 4100. Ученые предупредили о повышенной вероятность магнитной бури.