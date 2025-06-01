YouTube вернулся к нормальной работе в части России

Жители Омска сообщают о частичном восстановлении доступа к видеохостингу YouTube. По данным пользователей, платформа стала работать без необходимости использования VPN, но это касается только устройств, подключенных к домашним или иным Wi-Fi сетям. При попытке доступа через мобильный интернет YouTube по-прежнему остается заблокированным. Об этом сообщает издание «МК Омск».

По наблюдениям горожан, улучшения в работе видеохостинга начали проявляться примерно неделю назад, хотя для некоторых пользователей изменения стали заметны чуть раньше или позже.

Напомним, около года назад в России стартовала системная политика замедления работы YouTube, что к осени вынудило большинство пользователей прибегать к определенным сервисам для просмотра контента. Стоит отметить, что ограничения вводились неравномерно, и часть интернет-провайдеров продолжала обеспечивать относительно стабильный доступ.

Причины текущего частичного восстановления функциональности YouTube по Wi-Fi остаются неясными. Официальных комментариев от интернет-провайдеров или профильных регуляторов по этому поводу пока не поступало.