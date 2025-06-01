Россиян предупредили об опасности QR-кодов

С помощью QR-кодов мошенники могут снимать наличные с банкоматов, а также подменивать их в магазинах, рекламных объявлениях и ресторанах. Об этом рассказывают «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета по повышению финансовой грамотности АРБ, эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Максима Семова.

По словам Семова, мошенники звонят клиентам банков и «предупреждают» о том, что на них был оформлен кредит. Для того, чтобы пресечь процедуру снятия одобренной суммы, клиенту якобы необходимо перейти в приложение банка, сформировать QR-код и отправить звонящему скриншот. Если граждане поддаются на манипуляцию и отправляют QR-код мошенникам, те с его помощью снимают деньги с их карты в банкомате.

Также мошенники подменяют статические QR-коды в магазинах в тех случаях, когда такие коды не формируются заново при каждой операции, а наклеены на кассе. Могут подкидывать в ресторанах, в виде чека на оплату чаевых, а также расклеивать как рекламные объявления. Переход по таким QR-кодам запускает списание средств без дополнительных подтверждений.