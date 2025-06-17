Почему вымерли гигантские ленивцы?

В далеком прошлом на территории Северной Америки обитало множество гигантских ленивцев: предков наших современных ленивцев — но в 10 раз больше. Но почему они стали такими большими, и почему их нынешние потомки вновь стали маленькими? Портал popsci.com рассказал об удивительной истории гигантских ленивцев.

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Гигантские ленивцы были достаточно разнообразной группой животных. Хотя некоторые из них были похожи на медведей гризли, но в пять раз больше, другие обладали иным строением тела. Так, приземистые Shasta питались кактусами в пустынях Северной Америки, а могучие Megatherium пользовались длинными, как у жирафов, языками, чтобы срывать листву с верхушек деревьев.

Те, кто развили способности к лазанию по деревьям, как современные ленивцы, не покидали лесной полог. Но представители этих видов весили гораздо меньше гигантских ленивцев: ветки деревьев легко могут сломаться от чрезмерной нагрузки, поэтому эволюционная адаптация в сторону сравнительно небольшой массы вполне логична.

А вот ответ на вопрос, почему гигантские ленивцы были такими большими, не столь очевиден. Возможно, размеры помогали им искать пищу или избегать хищников. Судя по всему, гигантские ленивцы нередко жили в пещерах, из-за чего размеры тела, вероятно, помогали им искать и строить убежища. Чуть менее монструозные ленивцы вида Shasta любили скромные естественные пещеры, которыми испещрены утесы Великого каньона.

При этом более крупные ленивцы не ограничивали себя жизнью в уже существовавших пещерах. Они были обладателями одними из самых больших когтей среди всех млекопитающих, что определенно позволяло животным вырезать собственные пещеры в скалах и земле. На стенах некоторых таких пещер до сих пор заметны отметины от когтей.

Для того, чтобы отследить родословную ленивцев, авторы научной работы, опубликованной в журнале Science, изучили древние образцы ДНК и сравнили более 400 окаменелостей из 17 музеев. Анализ позволил создать генеалогическое древо вида вплоть до его появления более 35 млн лет назад. После этого данные прошли компьютерную обработку, что позволило найти ответ на загадку гигантских ленивцев: на их размер влияла среда обитания и, по совместительству, изменения климата.

Дело в том, что зарождение династии ленивцев пришлось на период довольно радикальных изменений в климате Земле. Примерно 20 млн лет назад между штатами Вашингтон и Айдахо разверзся разлом, из которого на поверхность вышла магма. Она оставила на поверхности земли шрам, который местами виден и до сих пор, в виде скалистых колонн из остывшей, треснувшей магмы. Данное вулканическое событие длилось 750 000 лет и наложилось на климатический оптимум среднего миоцена — глобальное потепление.

Ленивцы отреагировали на происходивший хаос, став меньше. Вероятно, из-за того, что более теплые температуры увеличили осадки, а это позволило лесам расшириться и создать больше среды обитания для маленьких ленивцев. Помимо этого, уменьшение размеров — стандартный для животных ответ на стресс и жар, что подтверждают окаменелые ископаемые.

Мир оставался теплым на протяжении одного миллиона лет после вулканической активности. После этого начался период охлаждения — и ленивцы вновь поменялись в соответствии с окружающей средой. Чем ниже падали температуры, тем больше ленивцы росли. В какой-то момент они распространились до Анд, открытых саванн, пустынь и лесов Северной Америки. Гигантские ленивцы достигли пиковых размеров к Четвертичному оледенению — и вскоре после этого, примерно 15 000 лет назад, вымерли.

Научное сообщество пока не может сказать наверняка, что привело к гибели гигантских ленивцев, но охоту и давление со стороны ранних людей нельзя вычеркивать из списка потенциальных причин. 15 000 лет назад ленивцы не были быстрыми или хорошо защищенными, что делало их легкой добычей для людей.