Археологи заявили об обнаружении Ноева ковчега

Американские археологи из исследовательского проекта Noah's Ark Scans заявили, что результаты сканирования, проведенного недалеко от горы Арарат в Турции, выявили доказательства существования остатков библейского Ноева ковчега.

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Как сообщает The Jerusalem Post, речь идет об обследовании формации Дурупынар. Еще прошлой осенью там нашли таинственное образование, которое по своей форме напоминает большую лодку.

В начале текущего года геологическое обследование формации выявило следы мощного наводнения, произошедшего около 5000 лет назад. Все это вкупе подвигло исследователей приступить к третьему этапу проекта - сканированию местности георадаром. В результате была обнаружена органика, так называемый углеродный след, который археологи посчитали остатками Ноева ковчега.

"Объект в форме лодки содержит в 2,72 раза больше углерода, чем окружающая его территория, - поясняет археолог Эндрю Джонса, руководитель проекта Noah's Ark Scans. - Гниющая древняя древесина внутри этого объекта, вероятно, создает локализованную почвенную микросреду за счет снижения кислотности, увеличения содержания органических веществ и повышения содержания калия".

Джонс добавил, что сканирование выявило под поверхностью несколько пустот, в том числе некий "центральный коридор" длиной около 70 метров и потенциальные "каюты", расположенные на глубине около шести метров.

Обнаружены доказательства существования Ноева ковчега

"Результаты сканирования предполагают наличие большой, возможно, рукотворной структуры под поверхностью, отличающейся от окружающего грязевого потока, оставленного наводнением, - считает Джонс. - Теперь мы планируем провести гораздо более масштабный анализ почвы и взять образцы почвы на еще большей глубине". "Состав изученной нами почвы заметно отличается от состава естественного селевого потока, что указывает на нечто необычное на этом месте", - добавил Уильям Крэбтри, член исследовательской группы.

По его словам, сканирование показало, что общая длина загадочной конструкции составляет 157 метров, что соответствует длине Ноева ковчега из библейских текстов.

Впрочем, на протяжении последнего столетия различные исследовательские группы заявляли о том, что им удалось обнаружить Ноев ковчег. Однако ни одна находка так и не получила официального подтверждения.