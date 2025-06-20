Что ученые знают о Луне?

Луна — неразлучный компаньон Земли и единственный естественный объект, всегда находящийся на орбите нашей планеты. Она в четыре раза меньше Земли и обладает гораздо меньшей силой притяжения, но все равно оказывает значительное влияние на нашу жизнь. Портал livescience.com поделился самыми важными научными фактами о Луне.

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Как появилась Луна?

Доминирующая теория утверждает, что Луна сформировалась около 4,4 млрд лет назад, вскоре после зарождения самой Солнечной системы. В то время рядом с Землей проходило множество огромных космических скал, и, по мнению астрономов, массивный объект под названием Тейя столкнулся с нашей планетой.

У некоторых астрономов есть другие версии этой теории. Например, одна гласит, что ранняя Земля могла превратиться в комок расплавленной породы после того, как Тейя столкнулась с планетой. По мере охлаждения этого комка материал по его краям мог сформироваться в малые естественные спутники и, постепенно, в саму Луну. А еще одна теория вообще полагает, что Земля «украла» Луну у Венеры с помощью гравитации.

Из чего состоит Луна?

Луна преимущественно состоит из скалистых пород, насыщенных железом и магнезией. Поверхность Луны покрыта кратерами — результат миллиардов лет падений различных космических объектов. Из-за того, что на Луне нет ветра или тектонических плит, которые утопили бы кратеры под поверхность, «шрамы» на спутнике всегда видны. А на дальней стороне Луны находится бассейн Южный Полюс — Эйткен, гигантский кратер шириной 2 500 км и глубиной 13 км. Ученые не знают, из-за чего он появился.

Помимо этого, на Луне есть крупные темные регионы, которые называют «морями» — потому что, вероятно, в далеком прошлом они были водоемами. На сегодняшний день специалисты знают лишь то, что эти моря были вырезаны в поверхности Луны миллиарды лет назад, когда на спутнике протекали реки лавы.

Наконец, у Луны также есть длинный хвост. Он состоит из атомов натрия, выброшенных в открытый космос ударами метеоров и разогнанный солнечными лучами.

На Луне есть атмосфера?

На Луне действительно есть атмосфера, но она несравнимо тоньше и совсем не похожа на земную. Лунная атмосфера содержит много типов атомов, включая кислород, водород, углекислый газ, гелий и даже маленькие объемы воды. При этом в ней встречаются и более странные химикаты, такие как аргон, радон и полоний. Некоторые из этих химикатов попали в атмосферу из самой Луны в результате охлаждения спутника, а другие — благодаря кометам.

На Луне также полным-полно пыли. Лунная пыль состоит из крошечных, очень острых фрагментов вулканического стекла, вырытых из грунта метеоритами. Разреженная атмосфера означает, что эти острое стекло не изнашивается, из-за чего пыль на поверхности Луны опасна. Так, она намертво забила экипировку и молнии на снаряжении астронавтов миссии «Аполлон».

Насколько Луна изучена человечеством?

Люди работают над исследованием Луны еще с самого начала космической эпохи. По факту, это единственная точка в нашей Солнечной системе (кроме Земли), на которую ступала нога человека.

Инструменты, размещенные на Луне участниками программы NASA «Аполлон», используются учеными и по сей день. Измерения, сделанные во время лунных миссий, показали, что Луна отдаляется от Земли примерно на 3,8 см ежегодно, а сейсмические толчки на Луне исходят от разломов, похожих на утесы. Кроме того, астронавты смогли привезти на Землю 382 кг лунных скал — их изучают до сих пор.