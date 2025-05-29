Эксперт объяснил, в чем польза от партнерства Telegram и Grok

Полная интеграция Grok в Telegram прежде всего повысит удобства для пользователей. Для компаний это возможность обменяться данными и получить дополнительный сервис в наиболее удобном для потребителей формате, рассказал ТАСС профессор Департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Комаров.

Ранее Дуров сообщил, что мессенджер Telegram и стартап xAI, принадлежащий Маску, договорились о партнерстве сроком на год. В Telegram в рамках соглашения должен будет распространяться чат-бот Grok. После того, как Маск заявил, что сделка еще не была подписана, Дуров уточнил, что принципиальная договоренность достигнута, но требуется еще уладить формальности.

"Мы видим интеграцию двух технологий - мессенджера и большой языковой модели. Для пользователей, безусловно, это удобно. Для обеих компаний - возможность обменяться данными и получить дополнительный сервис в удобном для пользователя формате", - сказал эксперт.

Он пояснил, что Grok интегрируется в Telegram как система большой языковой модели.