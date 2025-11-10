Какие скрытые процессы Windows можно отключить?

На Windows по умолчанию работает много фоновых процессов, и, если ваш компьютер не имеет достаточно запаса ресурсов, ненужные фоновые службы могут значительно замедлить быстродействие системы. Портал makeuseof.com рассказал, какие скрытые процессы пожирают ресурсы ПК и можно ли их отключить.

© Unsplash

Runtime Broker

Runtime Broker управляет разрешениями для приложений из Microsoft Store. Обычно этот сервис потребляет максимум 20-30% ресурса CPU, но эта цифра может часто подскакивать: например, при активации приложения из магазина или при запросе разрешения на фоне.

Так или иначе, Runtime Broker способен периодически замедлять работу ПК, особенно на машинах с не очень большим объемом оперативной памяти. До тех пор, пока вы не пользуетесь какими-либо программами из Microsoft Store, отключение Runtime Broker не окажет негативного эффекта на Windows. Отключить фоновый процесс можно через «Диспетчер задач».

Search Indexer

Search Indexer работает на фоне и поддерживает поисковый индекс файлов, документов, картинок, видео и электронных писем на ПК в актуальном состоянии. Очень полезно, если вы вдруг потеряли какой-то файл, однако при индексации крупных файлов или починке индексов расход ресурсов CPU значительно повышается. Search Indexer можно отключить, хотя это сильно замедлит поиск файлов через «Проводник».

Antimalware Service Executable

Antimalware Service Executable, или MsMpEng.exe — часть системы безопасности Windows, постоянно работающая на фоне и сканирующая ПК на предмет угроз в реальном времени. Но при сканировании крупных файлов и папок использование CPU может возрасти вплоть до 50%. Службу можно отключить, но только если вы знаете, что делаете, т.к. ваша система останется беззащитной против вирусов и вредоносных программ. Через «Диспетчер задач» ее можно выгрузить временно, а через меню настроек безопасности Windows — перманентно.

CTF Loader

CTF Loader — служба поддержки альтернативных методов ввода текста, таких как распознавание речи и рукописного почерка. Если вы не пользуетесь ими, то CTF Loader можно смело отключить, т.к. она работает в фоновом режиме и просто так расходует ресурсы компьютера. Но имейте в виду, что при перезапуске системы служба вновь включится — для перманентного отключения нужно залезать в реестр.

Фоновые приложения Microsoft Store

По умолчанию на Windows установлены тонны абсолютно не нужных программ, включая пакет приложений из магазина Microsoft Store. Например, Outlook, Teams и Copilot. Многие пользователи не запускают их ежедневно, но они все равно работают на фоне. Наиболее простой способ отключить их — это удаление через «Панель управления». Но если вы не хотите удалять их, то можно воспользоваться «Диспетчером задач», чтобы отключить автозапуск.