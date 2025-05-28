Хакеры получили доступ к 184 миллионам паролей от Google и Apple

Более 184 миллионов паролей могли быть раскрыты в результате масштабной утечки данных, которую эксперты назвали "мечтой киберпреступников".

Согласно новому отчету исследователя кибербезопасности Джеремии Фаулера, утечка затронула все: от имен пользователей и паролей Apple и Google до входов в социальные сети и банковских счетов. База данных паролей была не зашифрована и не защищена кодом, говорится в отчете, который цитирует The New York Post.

Общедоступная база данных содержала 184 162 718 уникальных пар логинов и паролей, которые, как сообщается, были связаны с сервисами электронной почты, такими как Google и рядом продуктов Microsoft, а также с платформами социальных сетей, такими как Facebook (запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Instagram (запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Snapchat, сообщает портал ZDNet. Фаулер пояснил, что информация с банковских счетов, медицинских служб и правительственных порталов также была не защищена.

По словам эксперта, база данных могла быть составлена с помощью вредоносного программного обеспечения, разработанного специально для сбора конфиденциальной информации из зараженной системы. Это означает, что личные данные, скорее всего, были украдены непосредственно у пользователей. Этот тип вредоносного ПО может похищать пользовательские данные, хранящиеся в веб-браузерах, включая данные автозаполнения и файлы cookie, данные, хранящиеся в электронных письмах, и данные приложений для обмена сообщениями.

Фаулер уточнил, что многие люди не вполне осознанно относятся к своим учетным записям электронной почты как к бесплатному облачному хранилищу и хранят в ней конфиденциальные документы за многие годы, такие как налоговые формы, медицинские записи, контракты и пароли, не задумываясь о том, насколько они защищены.