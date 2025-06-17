Четыре мифа о кофе, развенчанных наукой

Кофе — один из самых популярных напитков на планете, и с ним связано много негативных заблуждений. Портал popsci.com развенчал самые распространенные мифы о кофе и кофеине.

© Unsplash

Темная обжарка не крепче

Многие люди думают, что зерна темной обжарки крепче и более насыщенны кофеином, чем зерна легкой обжарки. По идее, все логично — у темной обжарки более ярко выраженный вкус, а значит, и кофеина должно быть больше. Но в реальности это не так.

Разница в темной и легкой обжарке лишь в том, как сильно обжариваются зерна. Научная работа 2017 года, опубликованная в журнале Nature, сравнила концентрацию кофеин в кофе, сваренном из арабики средней и темной обжарки. Цифры показали, что в образцах средней обжарки кофеина было больше.

Кофе не подавляет рост

Точно так же многие уверены, что детям ни в коем случае нельзя пить кофе или любые другие кофеиновые напитки, потому что этот ингредиент якобы негативно влияет на подрастающий организм. Но у этого поверья нет какой-либо научной подоплеки. Найти источник этого слуха тяжело: максимум, в чем можно обвинить кофеин — это в подавлении аппетита. Однако данное свойство не переводится в ощутимое влияние на рост ребенка.

При этом кофе может быть вредным для детей по другим причинам. Дети, пьющие кофе, могут страдать от аномального пульса, тревожности, проблем с кишечником и резких перепадов настроения.

Кофе не высушивает организм

В мифе о «сушащих» свойствах кофе, опять же, есть определенная логика. Кофеин — диуретик, а значит, человек, пьющий кофе, скорее всего будет чаще мочиться и терять больше жидкости. Но исследование 2014 года, опубликованное в научном журнале PLoS ONE, развенчивает этот слух. Для одного из опытов каждый из 50 мужчин-волонтеров выпил четыре 200-миллилитровых чашек кофе, после чего пили воду. Результат? Статистика показала, что кофе не оказывал какого-либо значимого иссушающего эффекта.

Кофе не вызывает болезни сердца

Наконец, последний миф: кофе якобы способен привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. И вновь в этом заблуждении есть толика истины — каждый любитель кофе знает, что чашка напитка действительно разгоняет пульс. Но научные исследования не связывают кофе и болезни сердца. В 2022 году Европейское общество кардиологии опубликовало работу, которая предположила, что две-три чашки кофе в день, на самом деле, могут даже улучшить здоровье сердца. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные, собранные с 500 000 жителей Великобритании.