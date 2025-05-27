Спрогнозированы магнитные бури на Земле 28 мая

Вспышки на поверхности Солнца вызовут магнитные бури на Земле 28 мая. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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"Завтра должна начать расти скорость солнечного ветра, причем на довольно продолжительный период. <…> Предварительно, рост будет умеренным, до 600 км/с, но в прошлый раз при таком же прогнозе реальные характеристики пробили уровень 700-800 км/с, раскачав поле Земли до довольно заметных бурь. <…> Текущий прогноз даже при скоростях в 600 км/с показывает завтра магнитные бури", - сообщили в лаборатории.

При этом отмечается, что в настоящее время солнечная активность возобновила спад.