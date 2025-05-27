Спрогнозированы магнитные бури на Земле 28 мая
Вспышки на поверхности Солнца вызовут магнитные бури на Земле 28 мая. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"Завтра должна начать расти скорость солнечного ветра, причем на довольно продолжительный период. <…> Предварительно, рост будет умеренным, до 600 км/с, но в прошлый раз при таком же прогнозе реальные характеристики пробили уровень 700-800 км/с, раскачав поле Земли до довольно заметных бурь. <…> Текущий прогноз даже при скоростях в 600 км/с показывает завтра магнитные бури", - сообщили в лаборатории.
При этом отмечается, что в настоящее время солнечная активность возобновила спад.
"Солнечное пятно №4100, которое в момент появления пугало своими размерами, активно разрушается и за последние 2 суток уменьшило [свою] площадь в 4 раза, прекратив формировать хоть какие-то риски. Некоторая активность в нем все же была зафиксирована, - в частности, последняя вспышка, видимая вчера на графике, произошла именно здесь, - но, судя по всему, на это ушли последние остатки энергии", - подытожили специалисты лаборатории.