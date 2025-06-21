Сколько живут сперматозоиды вне человека?

На сперматозоидах лежит крайне ответственная задача, но они обладают маленькой продолжительностью жизни. Их биологические часы начинают тикать немедленно, еще до того, как они отправятся в длинный путь по женскому организму. Но как сперматозоидам удается выживать достаточно долго? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Ответ зависит от метода хранения спермы и ряда параметров, таких как температура, влажность и уровни энергии. Например, из яичка сперматозоиды проходят через узкий, извилистый канал под названием эпидидимис до 10 дней, достигая резервуара, где и дожидаются эякуляции.

В этом защищенном «контейнере» сперматозоиды могут находится в подавленном, но жизнеспособном состоянии примерно две недели. За пределами яичек максимальный срок жизни гораздо более непредсказуем. Хотя многие считают, что сперматозоиды умирают сразу же при контакте с кислородом, в реальности критический фактор выживания — это влажность.

Если сперматозоид попадет на сухую поверхность без жидкого медиума, то он засохнет и погибнет в срок от пары минут до одного часа. В идеальных лабораторных условиях, где сперматозоидов инкубируют в контролируемом окружении, клетка может продержаться до трех суток. Однако этот срок можно продлить с помощью технологических инструментов — например, при заморозке сперма может сохраняться на протяжении десятков лет.

При этом даже вне яичек сперматозоиды могут жить достаточно долго, но только до тех пор, пока они находятся внутри человеческого тела. Медицине известны случаи, когда клетки выживали в женском половом канале вплоть до наступления следующего менструального цикла — то есть, до 28 дней. Но такие случаи редки. Чаще всего, сперматозоиды живут до семи дней. Наука знает об этом, потому что у человека есть 5% шанс на беременность, даже если последний половой контакт был за неделю до овуляции.

Долговечность сперматозоидов — результат факторов, многие из которых до сих пор не до конца изучены наукой. Например, семенная плазма, переносящая клетки в тело, может играть важную роль, т.к. эта жидкость содержит ингредиенты, поддерживающие и насыщающие сперматозоиды. И хотя эти клетки сжигают много энергии, они умеют переключаться в своеобразный режим энергосбережения при недостатке питательных веществ.

Женский репродуктивный канал тоже важен, потому что он поддерживает сперматозоиды энергией в форме глюкозы, пока те движутся к яйцеклетке. Помимо этого, клетки канала, судя по всему, предоставляют сперматозоидам точки для отдыха по пути — например, в нижней части маточной трубы. Некоторые исследования предполагают, что в этой части организма сперматозоиды замедляются и прикрепляются к внешним стенкам клеток, после чего «отлипают» от них и совершают последний рывок к яйцеклетке.