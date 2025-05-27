«Роскосмос» поменяет механизм продажи спутниковых снимков

Госкорпорация «Роскосмос» предложила поменять механизм продажи снимков дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Проект соответствующего постановления размещен на портале нормативно-правовых актов. Об этом сообщает ТАСС.

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Госкорпорация предлагает внести изменения в постановление российского правительства «Об утверждении правил определения размера платы за предоставление данных дистанционного зондирования Земли из космоса и копий данных дистанционного зондирования Земли из космоса, содержащихся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса».

Теперь «Роскосмос» рассчитывает определять размер скидок для покупателей данных ДЗЗ в зависимости от актуальности предоставляемых данных и объема их закупок клиентами.

Ранее агентство со ссылкой на официальный портал правовой информации сообщило, что для испытаний новой ракеты «Союз-5» и космического комплекса «Байтерек» создадут российско-казахстанскую комиссию.

Также в мае госкорпорация рассказала, что ее самолет Ту-204-300 выполнил официальный первый рейс в аэропорт космодрома Восточный.